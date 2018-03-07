Российский футболист удивил странной шуткой про игроков-арабов

Полузащитник российской сборной по футболу Денис Глушаков необычным образом афишировал предстоящую игру сборной с соперниками из Саудовской Аравии. Он заявил, что до открытия мундиаля осталось ровно 100 дней, а по прошествии оных россиянам придется сразиться с Мухамадом Аль-Сахлави, Салманом Аль-Муаширом, Абдулфаттахом Асири и Усамой Хавсави.

Капитан ФК «Спартак» интересуется у подписчиков в «ВКонтакте» ждут ли они игру с таким же нетерпением,как и он. Он упомянул, что ближайшая игра состоится со сборной Бразилии. Пройдет она в «Лужниках» 23 марта. Не так дано россияне сыграли с аргентинцами во главе с Лионелем Мессии. Однако такой задор Глушакова в ожидании поединка с Саудовской Аравией несколько удивил фанов. По их словам, не должно ли быть все равно, с какой командой играть. Другие же иронизировали: дескать, лучше играть с Усамой Хавсави, чем с Усамой бен Ладеном. А третьи непатриотично попросили капитана «Спартака» попросить автограф у Аль-Мушаира.

Дарья Светозарова

Однако большинство пожелало российской команде победы, а лично Глушакову – забить победный гол. Матч с Саудовской Аравией пройдет 14 июня. Также соперниками подопечных Черчесова в групповом этапе станут Уругвай и Египет.