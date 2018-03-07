Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Российский футболист удивил странной шуткой про игроков-арабов

Российский футболист удивил странной шуткой про игроков-арабов

Вчера, 21:40
Полузащитник российской сборной по футболу Денис Глушаков необычным образом афишировал предстоящую игру сборной с соперниками из Саудовской Аравии. Он заявил, что до открытия мундиаля осталось ровно 100 дней, а по прошествии оных россиянам придется сразиться с Мухамадом Аль-Сахлави, Салманом Аль-Муаширом, Абдулфаттахом Асири и Усамой Хавсави.

Российский футболист удивил странной шуткой про игроков-арабов

 

Капитан ФК «Спартак» интересуется у подписчиков в «ВКонтакте» ждут ли они игру с таким же нетерпением,как и он. Он упомянул, что ближайшая игра состоится со сборной Бразилии. Пройдет она в «Лужниках» 23 марта. Не так дано россияне сыграли с аргентинцами во главе с Лионелем Мессии. Однако такой задор Глушакова в ожидании поединка с Саудовской Аравией несколько удивил фанов. По их словам, не должно ли быть все равно, с какой командой играть. Другие же иронизировали: дескать, лучше играть с Усамой Хавсави, чем с Усамой бен Ладеном. А третьи непатриотично попросили капитана «Спартака» попросить автограф у Аль-Мушаира.

Российский футболист удивил странной шуткой про игроков-арабов

 

Однако большинство пожелало российской команде победы, а лично Глушакову – забить победный гол. Матч с Саудовской Аравией пройдет 14 июня. Также соперниками подопечных Черчесова в групповом этапе станут Уругвай и Египет.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Саудовской Аравии остановили футбольный матч, чтобы подстричь игрока
В Саудовской Аравии остановили футбольный матч, чтобы подстричь игрока

Необычный инцидент произошел в Саудовской Аравии. Организаторы футбольного поединка попросили судью остановить игру, чтобы подстричь одного из игроков, так как

Глушаков рассказал о недопонимании между игроками сборной в матче с Литвой
Глушаков рассказал о недопонимании между игроками сборной в матче с Литвой

Товарищеский матч, проведенный сборной Российской Федерации по футболу с командой Литвы, имел экспериментальный характер, так как состав был достаточно

Известен состав сборной России по хоккею на игру со шведами
Известен состав сборной России по хоккею на игру со шведами

Сегодня определился состав хоккейной сборной России на предстоящую игру со шведами. Матч 1-го этапа Еврохоккейтура сезона 2015-2016 пройдет в субботу, 7

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости