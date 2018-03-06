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| | Игорь Акинфеев: Через пять лет планирую дальше стоять на воротах

Игорь Акинфеев: Через пять лет планирую дальше стоять на воротах

Вчера, 22:02
Вратарь национальной сборной и ФК ЦСКА Игорь Акинфеев дал ответы болельщикам, которые так интересовались некоторыми моментами. Голкипер снял видео, где ответил на вопросы фанатов. Ролик опубликовали на официальной странице российской сборной "ВКонтакте". 31-летний спортсмен не задумывался о дальнейшей жизни после завершения карьеры.

Игорь Акинфеев: Через пять лет планирую дальше стоять на воротах

 

На вопрос "Собираетесь ли стать тренером?" вратарь ответил, что не думает о таком. Акинфеев поведал, что когда являешься активным футбольным игроком, то все мысли должны быть направлены на продуктивность игры. Футболист сказал: "То, что будет после, будет после". По поводу тренерской работы голкипер сказал, что, скорее всего нет, но зарекаться о таком варианте не будет.


Игорь Акинфеев заявил, что через 5 лет хотел бы и далее продолжать стоять на воротах, но решить дальнейшую судьбу сможет только время. Футболист пока что не смотрит вперёд.
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