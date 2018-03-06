Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прибыл в Ростов

Знаменитый датский футболист Петер Шмейхель на три дня прибыл в Ростов-на-Дону. Сегодня экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» примет участие в спортивном празднике в КСК «Экспресс», где начнут торжественный отсчет 100 дней до ЧМ-2018.

Виктория Озерова

Петер Шмейхель вместе с Russia Today проводит инфотур по Российской Федерации. Цель поездок – показать подготовку к мундиалю с помощью звезд футбола. В рамках тура знаменитый футболист посетил и Ростов-на-Дону. Об этом он сам сообщил в личном микроблоге. В донской столице он встретился с послом ЧМ-2018 Викторией Лопыревой и посетил местные достопримечательности.Сегодня Петер Шмейхель посетит праздник в КСК «Экспресс», посвященный отсчету 100 дней до чемпионата. Планируется, что экс-вратарь наградит лучшие команды и игроков, а после пообщается с представителями СМИ.