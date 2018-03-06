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| | Российская фигуристка Алина Загитова живет в страшных условиях

Российская фигуристка Алина Загитова живет в страшных условиях

Вчера, 18:57
Японские журналисты навестили российскую фигуристку Алину Загитову и выяснили, что чемпионка живет в страшных условиях.

Российская фигуристка Алина Загитова живет в страшных условиях

 

Алина снимает 1-комнатную квартиру в Москве, в которой проживает вместе с бабушкой и сестрой Сабиной. Собственного жилья у спортсменки нет. Кроме того, в маленькой квартирке живут и домашние питомцы – кот и шиншиллы.

Однокомнатная квартира девушки оказалась очень маленькой. На видео можно рассмотреть диван и шкаф в комнате. Одежда лежит прямо на полу и на сушилке, так как места в шкафу не хватает. Заработанные медали висят на люстре. В комнате много мягких игрушек от поклонников чемпионки.

Сама Алина не стыдится своего жилья и с удовольствием показала все уголки маленькой квартиры. Больше всего ужасным жильем возмутились подписчики и поклонники чемпионки.

Алина Загитова – 15-летняя российская фигуристка. Стала обладательницей золотой медали в Пхенчхане на Олимпиаде-2018 в индивидуальных соревнованиях и завоевала серебряную медаль в составе команды.
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