Кадыров восхитился физической формой Путина в ролике к ЧМ-2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил своё восхищение относительно физической формы российского президента Владимира Путина, который принял участие в создании видеоролика, посвящённого приближению Чемпионата мира по футболу-2018.

Ознакомившись с содержанием видеоролика, Рамзан Кадыров выразил свою признательность президенту РФ, разместив в Telegram публикацию, в которой подчеркнул великолепную физическую форму Владимира Путина, которую он поддерживает на постоянной основе.

Александр Вест

В преддверии праздника, который порадует всех поклонников футбола и пройдёт уже в этом году в России, был создан видеоролик, на котором многие знаменитые футболисты набивают мячи. На видеоролике запечатлено ровно 100 ударов мячом, так как ровно 100 дней остаётся до открытия мирового чемпионата по футболу. В создании данного ролика, который был снят представителями ФИФА, поучаствовал и сам Владимир Путин, набивавший мяч ногой и головой, демонстрируя свои футбольные навыки.