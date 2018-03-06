Кадыров восхитился физической формой Путина в ролике к ЧМ-2018

В преддверии праздника, который порадует всех поклонников футбола и пройдёт уже в этом году в России, был создан видеоролик, на котором многие знаменитые футболисты набивают мячи. На видеоролике запечатлено ровно 100 ударов мячом, так как ровно 100 дней остаётся до открытия мирового чемпионата по футболу. В создании данного ролика, который был снят представителями ФИФА, поучаствовал и сам Владимир Путин, набивавший мяч ногой и головой, демонстрируя свои футбольные навыки.
Кадыров восхитился физической формой Путина в ролике к ЧМ-2018Сегодня, 15:04
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал действующего президента РФ Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.
Рамзан Кадыров предложил выплатить штраф игрока столичного «Локомотива», который УЕФА наложила на него за выход на поле в футболке и изображением Владимира
Рамзан Кадыров готов к исполнению любого приказа Путина. Сегодня глава Чечни написал об этом в соцсети, прокомментировав таким образом заявление президента о