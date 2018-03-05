8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори

На официальной странице футбольного клуба «Флорентина» появилась запись, извещающая, что 8 марта пройдут похороны футболиста Давида Астори. 7 марта тело покойного будет кремировано.

На официальной странице футбольного клуба «Флоренина» озвучена дата похорон защитника команды Давида Астори – 8 марта. Тело 31-летнего футболиста из Италии было найдено в номере гостиницы без признаков жизни. Смерть Астори произошла из-за остановки сердца, но итальянские правоохранители также рассматривают возможный вариант убийства знаменитого футболиста.Для определения точной причины ухода из жизни футбольного игрока, 6 марта будет произведено вскрытие покойного, на что предоставили разрешение родственники Астори. На 7 марта назначено кремированные останков, а 8 марта должны состояться похороны. Проведут их в Санта-Кроче.В связи с уходом из жизни Давида Астори организаторы вынуждены отменить все запланированные игры на 10 марта из Серии А – их перенесут на другой подходящий день.