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| | 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори

8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори

Сегодня, 18:21
На официальной странице футбольного клуба «Флорентина» появилась запись, извещающая, что 8 марта пройдут похороны футболиста Давида Астори. 7 марта тело покойного будет кремировано.

8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори

 

На официальной странице футбольного клуба «Флоренина» озвучена дата похорон защитника команды Давида Астори – 8 марта. Тело 31-летнего футболиста из Италии было найдено в номере гостиницы без признаков жизни. Смерть Астори произошла из-за остановки сердца, но итальянские правоохранители также рассматривают возможный вариант убийства знаменитого футболиста.

Для определения точной причины ухода из жизни футбольного игрока, 6 марта будет произведено вскрытие покойного, на что предоставили разрешение родственники Астори. На 7 марта назначено кремированные останков, а 8 марта должны состояться похороны. Проведут их в Санта-Кроче.

В связи с уходом из жизни Давида Астори организаторы вынуждены отменить все запланированные игры на 10 марта из Серии А – их перенесут на другой подходящий день.
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