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| | В Балашихе проведут гонки на собачьих упряжках

В Балашихе проведут гонки на собачьих упряжках

Вчера, 20:53
В Балашихе 7 марта проведут гонки на собачьих упряжках. Проводиться состязания будут в парке «Пехорка». Информация поступила от пресс-представителей горадминистпации.

В Балашихе проведут гонки на собачьих упряжках

 

Подчеркивается, что соревнования будут носить инклюзивный характер. В них примут участие дети и взрослые с ограниченными возможностями в плане передвижения. Люди, которые не могут самостоятельно ходить, смогут посостязаться в гонках на собачьих упряжках. По словам руководителя региональной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами Татьяны Маланиной, в гонках примут участие примерно 50 человек с ограниченными возможностями.

Те участники, которые могут ходить самостоятельно, также примут участие в гонках, но на других условиях. Если инвалиды будут сидеть в санях, то здоровые побегут рядом с упряжкой, но будут держаться за шлейку. Везти упряжку будут псы породы аляскинский маламут. Устроителями соревнований выступят ездовой клуб «Шалопаи севрера» и местные волонтеры.

Накануне гонки на упряжках прошли в Улан-Удэ. Первый раз подобные гонки устраивали в 2012 году. В этом году о своем желании принять участие в мероприятии заявили 60 команд. Сообщается, что в заезде участвовали не только ездовые породы – хакси, маламуты, самоеды – но и другие породы. Среди них отличилась упряжка с овчарками. К участию допускались и метисы.
Дарья Светозарова
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