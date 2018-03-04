«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью с нулевым результатом. Зрители видели игру в прямом эфире и зимний футбол был малозрелищным эмоциональным продуктом.

Сергей Денисов

Матч не отменили из-за тотального снегопада, потому и игра была маловыразительной. Этого нельзя сказать о фанатах, которые, несмотря на погоду, заполнили трибуны. Комментаторы спортивных каналов горько шутили о том, что если бы в России был такой футбол, какие в ней фанаты, то ситуация сразу бы поменялась. Тренеры не стали экспериментировать с заменами и выставили нормальный состав, чтобы случайно не «слить» игру. Все придерживались классической схемы 4-4-2 и не хотели рисковать своими воротами.На протяжении первого периода обе команды старались показать комбинационный футбол, но в условиях снегопада этого не получилось. Тем не менее, болельщики по достоинству оценили мужество и усилия футболистов, которые могли бы и отказаться играть в такую погоду. Матч состоялся исключительно из-за того, что фанаты не оставили свои команды в условиях форс-мажорного циклона.