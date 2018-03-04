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| | Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой

Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой

Сегодня, 18:24
Джули Найлс, мать одного из самых перспективных игроков лондонской футбольной команды «Арсенал» Эйнсли Мэйтленд-Найлса, осталась без денег и крова.

Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой

 

Как выяснилось, Джули Найлс в настоящее время живет в металлическом контейнере в три квадратных метра. Кроме того, для того, чтобы пробраться в свое так называемое «жилище», женщине приходится проходить мимо охраны металлобазы. Социальный работник, занимающийся уходом за бездомными, сообщил, что в месте, где живет Джули, даже нет туалета.

 

Стоит отметить, что 20-летний полузащитник лондонского клуба Мэйнтленд-Найлс зарабатывает 30 000 фунтов стерлингов в неделю. Игрок живет в роскошных апартаментах, стоимостью 700 000 фунтов. В составе футбольного клуба «Арсенал» Эйнсли выиграл Кубок Англии.
Татьяна Преображенская
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