Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори

В воскресенье отменены все матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу в связи с преждевременной кончиной защитника «Фиорентины», игрока сборной страны Давиде Астори. Сообщения об этом появились почти одновременно на страничках социальных сетей всех итальянских клубов. ФИФА отдельно выразила соболезнования родным и близким умершего футболиста и товарищам по клубу.

Сергей Денисов

Астори был воспитанником «Милана» и руководство клуба сочло выразить свое развернутое соболезнование и уже завтра появится некролог в римских газетах. Известно, что футболист умер во сне в номере одного из отелей, который принадлежал клубу. Астори сыграл в качестве защитника за сборную Италии 17 матчей и забил один гол. Коллеги сообщают, что он был скромным человеком, который делал на поле «незаметную и титаническую» работу.Причины смерти футболиста уточняются коронерами и окончательное заключение будет обнародовано завтра.