«Амкар» извинился перед «Зенитом» за хамство своего футболиста

В Петербурге состоялся матч между местным «Зенитом» и «Амкаром» из Перми. Спортивный поединок прокомментировал экс-футболист «Амкара» Алексей Попов. Игрок пожелал «Зениту» выбыть из Лиги Европы.

Домбровский Сергей

Попов написал в Instagram неприятные слова в адрес футбольного клуба из Петербурга. Менеджмент команды «Амкар» извинился перед коллегами из «Зенита». По словам руководителей пермской команды, Попов больше хочет прославится в Сети, нежели доказать свой профессионализм на футбольном поле. Попов не желает выкладываться на полную катушку во время игр, но позволяет себе нелестные замечания в адрес различных клубов.Во время матча между «Амкаром» и «Зенитом» происходило жесткое противостояние. Судья, дабы разрядить обстановку и контролировать ситуацию, отправил троих спортсменов за пределы поля. Владельцы «Амкара» остались недовольны словами Попова. Этот некрасивый поступок лег тенью на пермский клуб, поэтому менеджмент извинился перед игроками «Зенита», советуя им не обращать внимание на такие недостойные слова.