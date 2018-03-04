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| | Перформанс болельщиков «Спартака» на стадионе ФК «Локомотив» был запрещён

Перформанс болельщиков «Спартака» на стадионе ФК «Локомотив» был запрещён

Сегодня, 13:47
Во время матча между «Локомотивом» и «Спартаком» запретили перформанс болельщиков ФК «Сартак». Эту ситуацию взяла под свой контроль Российская футбольная премьер-лига.

Перформанс болельщиков «Спартака» на стадионе ФК «Локомотив» был запрещён

 

Чтобы на игру между «Локомотивом» и «Спартаком», которая состоится 4 марта, болельщики не пронесли опасных предметов: пиротехнику, колющие и режущие предметы, президентом ФК «Локомотив» Ильёй Геркусом было принято решение о перформансе для спартаковских поклонников.

Перформанс, относящийся к спартаковским болельщикам, объясняется целью безопасности на стадионе во время игры. Директор клуба фанатов «Спартака» Валентин Горшунов сообщил о запрете руководства принимающей стороны. Начало матча назначено на 16:30 по МСК времени.
Дарья Дмитриева
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