Перформанс болельщиков «Спартака» на стадионе ФК «Локомотив» был запрещён

Во время матча между «Локомотивом» и «Спартаком» запретили перформанс болельщиков ФК «Сартак». Эту ситуацию взяла под свой контроль Российская футбольная премьер-лига.

Дарья Дмитриева

Чтобы на игру между «Локомотивом» и «Спартаком», которая состоится 4 марта, болельщики не пронесли опасных предметов: пиротехнику, колющие и режущие предметы, президентом ФК «Локомотив» Ильёй Геркусом было принято решение о перформансе для спартаковских поклонников.Перформанс, относящийся к спартаковским болельщикам, объясняется целью безопасности на стадионе во время игры. Директор клуба фанатов «Спартака» Валентин Горшунов сообщил о запрете руководства принимающей стороны. Начало матча назначено на 16:30 по МСК времени.