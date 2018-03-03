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| | Евгения Медведева показала флаг России, вшитый в курки олимпийцев

Евгения Медведева показала флаг России, вшитый в курки олимпийцев

Вчера, 21:35
Обладательница серебряных наград южнокорейской Олимпиалы Евгения Медведева показала триколор на верхней одежде атлетов. Об этом она сообщает в Instagram.

Евгения Медведева показала флаг России, вшитый в курки олимпийцев

 

Медведева оторвала шарф, пришитый к курткам спортсменов, и показала его широкой публике: на одежде изображен российский флаг. По ее словам, отныне все люди знают тайну белого шарфа. Свои ощущения она описывает, как непередаваемые.

Евгения Медведева показала флаг России, вшитый в курки олимпийцев

 

На Играх в Пхенчхане российские атлеты, которым запрещалось применять вещи и атрибутику с национальным знаменем, использовали вещи красного и белого цветов, дополненные серым оттенком. Они участвовали в соревнованиях как нейтральные спортсмены. МОК запретил им надевать форму с отечественным флагом. На Олимпиаде спортсмены из России завоевали ряд золотых, серебряных и бронзовых наград.
Никита Готский
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