Защитник ЦСКА Фернандес из-за травмы выбыл на месяц

Защитник московского ЦСКА Фернандес получил травму, вскоре его переведут в больницу для лечения. Об этом рассказали медики команды.

Никита Готский

Как стало известно, у Фернандеса травма тканей правого бедра, степень повреждения и его характер станут известны позже. Известно, что завтра врачи проведут осмотр, а далее его отправят в одну из клиники российской столицы.Повреждение игрок получил во время матча с «Уралом», который москвич обыграли со счетом 1-0. По словам тренера «армейцы» Виктора Гончаренко, Фернандес является одним из наиболее подготовленных футболистов клуба и не мог получить травму на ровном месте. В то же время наставник не уверен, что причиной «поломки» игрока является мороз. Предполагается, что защитник снова будет в строю в апреле этого года.