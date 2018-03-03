Канадская компания предлагает наградить призера Игр-2018 лыжника Алекса Харви

Доминик Готье, основатель канадской компании B2ten, настоятельно предлагает наградить лыжника из Канады Алекса Харви за занятое 4 место в Олимпийских играх, которые прошли в Пхенчхане.

Алекс Харви – канадский лыжник, занявший призовое 4 место в Играх-2018 (гонка на 50 км классическим стилем). Его обогнали лыжники из России, занявшие 2 и 3 места. Финн Ийво Нисканен прибыл первым.По словам Готье, компания которого занимается финансированием спортсменов из Канады за счет частных инвестиций, Харви выступил феноменально и оправдал их надежды. Доминик Готье планирует включить в список медалистов Харви, чтобы представить его спонсорам. О российских участниках Александре Большунове и Андрее Ларькове основатель B2ten высказался так: «Россияне, которые пришли раньше него (Алекса Харви), вовсе не должны были участвовать в соревнованиях в Пхенчхане».