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| | Канадская компания предлагает наградить призера Игр-2018 лыжника Алекса Харви

Канадская компания предлагает наградить призера Игр-2018 лыжника Алекса Харви

Вчера, 19:08
Доминик Готье, основатель канадской компании B2ten, настоятельно предлагает наградить лыжника из Канады Алекса Харви за занятое 4 место в Олимпийских играх, которые прошли в Пхенчхане.

Канадская компания предлагает наградить призера Игр-2018 лыжника Алекса Харви

 

Алекс Харви – канадский лыжник, занявший призовое 4 место в Играх-2018 (гонка на 50 км классическим стилем). Его обогнали лыжники из России, занявшие 2 и 3 места. Финн Ийво Нисканен прибыл первым.

По словам Готье, компания которого занимается финансированием спортсменов из Канады за счет частных инвестиций, Харви выступил феноменально и оправдал их надежды. Доминик Готье планирует включить в список медалистов Харви, чтобы представить его спонсорам. О российских участниках Александре Большунове и Андрее Ларькове основатель B2ten высказался так: «Россияне, которые пришли раньше него (Алекса Харви), вовсе не должны были участвовать в соревнованиях в Пхенчхане».
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