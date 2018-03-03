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| | Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018

Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018

Сегодня, 17:52
В международном совете футбольных ассоциаций одобрили систему видеопомощи. Арбитр может вынести свой вердикт после просмотра повтора. Ответственность за данное нововведение взял на себя председатель ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018

 

Инфантино официально заявил, что VAR – часть современного футбола. Новые правила активно обсуждают с того момента как приняли решение. Футбольные эксперты проанализировали эфективность VAR и поняли, что система поможет судьям в решении трудных футбольных моментов. По словам Инфантино: «Философия VAR – минимум вмешательства – максимум пользы». Представитель ФИФА считает, что такое введение избавит игру от несправедливости и укажет на явные ошибки игроков во время матча. Арбитр будет меньше выдавать красные карточки без объяснений, так как нарушитель футбольных правил сам увидит свой изъян.

Ранее Джанни Инфантино с уверенностью заявлял, что данная система вступит в силу на российском чемпионате мира. Уже в январе Филипп Ле Флок (коммерческий директор ФИФА) сказал, что организация совершает ряд договоров с технологическими компаниями, которые будут полноправными спонсорами ФИФА. Главные вопросы спонсоров будут направлены на решение технологических проблем. Инфантино подчеркнул, что 16 марта уже точно будет известно, вступит в силу система VAR или же всё-таки идею отложат до следующего чемпионата мира.

Напомним, что в 2016 году провели тестирование системы. Нововведение использовали на различных матчах Италии, которые были не совсем значимы. Систему также опробовали на Кубке конфедерации-2017 в России и на клубном чемпионате мира в Японии.
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