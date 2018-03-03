Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018

В международном совете футбольных ассоциаций одобрили систему видеопомощи. Арбитр может вынести свой вердикт после просмотра повтора. Ответственность за данное нововведение взял на себя председатель ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино официально заявил, что VAR – часть современного футбола. Новые правила активно обсуждают с того момента как приняли решение. Футбольные эксперты проанализировали эфективность VAR и поняли, что система поможет судьям в решении трудных футбольных моментов. По словам Инфантино: «Философия VAR – минимум вмешательства – максимум пользы». Представитель ФИФА считает, что такое введение избавит игру от несправедливости и укажет на явные ошибки игроков во время матча. Арбитр будет меньше выдавать красные карточки без объяснений, так как нарушитель футбольных правил сам увидит свой изъян.Ранее Джанни Инфантино с уверенностью заявлял, что данная система вступит в силу на российском чемпионате мира. Уже в январе Филипп Ле Флок (коммерческий директор ФИФА) сказал, что организация совершает ряд договоров с технологическими компаниями, которые будут полноправными спонсорами ФИФА. Главные вопросы спонсоров будут направлены на решение технологических проблем. Инфантино подчеркнул, что 16 марта уже точно будет известно, вступит в силу система VAR или же всё-таки идею отложат до следующего чемпионата мира.Напомним, что в 2016 году провели тестирование системы. Нововведение использовали на различных матчах Италии, которые были не совсем значимы. Систему также опробовали на Кубке конфедерации-2017 в России и на клубном чемпионате мира в Японии.