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Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018

Сегодня, 16:27
Алёна Заварзина выступала на Олимпиаде-2018. Сноубордистка решила поделиться с болельщиками причинами своего неудачного выступления в Пхенчхане. Интервью спортсменка дала на «Матч ТВ».

Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018

 

Алёна Заварзина считает, что одержать победу Германия смогла благодаря ошибкам российской сноубордистки. Спортсменка рассказала, что в этом году немки выходили на старт после её неудачного выступления. Алёна выжала из себя максимум усилий для победы, но вот внутри не было тех сил, которые мотивировали бы девушку на беспрецедентную победу.

Отстранение от участия российской сборной вызвало у спортсменки эмоциональное разочарование. Заварзина рассказала, что в этот период она была в аду. Даже после того, как Россию всё-таки допустили на Олимпиаду, девушка не могла прийти в себя. Именно этот фактор не дал тех сил, чтобы достойно выступить в Южной Корее.

Напомним, что в Пхенчхане сноубордистка заняла 4-е место в параллельном гигантском слаломе. Заварзина проиграла 3-е место немке - Селине Йорг. На сочинской Олимпиаде спортсменка в этим же виде состязания заняла бронзу.
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