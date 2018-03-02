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| | "Я буду лучше тебя": Накачанный наследник Роналду подражает звездному отцу

"Я буду лучше тебя": Накачанный наследник Роналду подражает звездному отцу

Вчера, 19:56
Обсуждение было спровоцировано снимком, выложенным самим Роналду в Instagram на котором его старший сын в излюбленной позе Роналду, без рубашки, показывает свои мускулы.

"Я буду лучше тебя": Накачанный наследник Роналду подражает звездному отцу

 

Криштиану очень гордится своим старшим сыном, рассказывая о том, как мальчик, помимо страстного увлечения футболом, показывает себя в полной мере развитым интеллектуально, дружелюбным, почтительным со старшими, уверенным в себе, ласковым и внимательным. Правда, ввиду тотального занятия футболом, он с трудом находит время, чтобы сесть за стол и нормально поесть.

Роналду - многодетный отец. Причем трое старших детей у него рождены от суррогатных матерей. После Криштиану-младшего у знаменитого футболиста родились двойняшки Ева и Матео. А в ноябре прошлого года его возлюбленная - знаменитая модель, 24-летняя Джорджина Родригес родила ему дочь Алану Мартину.

Подписчики довольно скоро определили, что уверенный взгляд Криштиану-младшего говорит о том, что он еще покажет себя на мировом футбольном поле. Тем более, знаменитый отец говорил о том, что часто обсуждает игру с сыном и делится с ним различными футбольными хитростями. Сам Роналду признает, что сын, во всем, касающемся футбола, точно такой же, как он. Великий футболист считает так не потому, что мальчик является его сыном, а потому что действительно видит в нем задатки весьма способного спортсмена.

Недавно в интервью одному из YouTube-каналов Роналду поделился мнением о собственной внешности и о том, как он проводит свободное время. Форвард мадридского «Реала» считает, что самое главное в гармоничной личности - это нравиться самому себе, и глядя на себя в зеркало, он доволен своим отражением. Находясь дома, Роналду старается не тратить времени зря - он смотрит фильмы, в том числе документальные, из которых старается почерпнуть полезную информацию. Футбол, как ни странно, почти не включает, разве что, когда показывают какой-нибудь важный матч или играет его друг. Криштиану также рассказал, что очень любит путешествовать и ходить на концерты.

Также форвард поведал о своих планах открыть сразу три гостиницы в крупных городах. В частности, отели «от Роналду» появятся непосредственно в Мадриде, а также в Марракеше и Нью-Йорке. Собственно, опыт ведения гостиничного бизнеса у футболиста уже имеется - успешно функционируют два отеля в Португалии.
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