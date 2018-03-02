Манчини в Петербурге совершил прогулку по льду в шортах

3 марта в Санкт-Петербурге на поле встретятся «Зенит» и «Амкар». В преддверии мачта главный тренер первого футбольного клуба решил подбодрить всех болельщиков команды и мотивировать их на обязательный поход на игру. В Северной столице сейчас минусовая температура, поэтому итальянский специалист собственным примером доказал, что это не причина, чтобы не поддержать свою команду. В шортах и бутсах Роберто Манчини совершил пешую прогулку по льду Малой Невки неподалеку от стадиона.
Следует отметить, что из-за плохой погоды был отменен матч Кубка России в Самаре, под угрозу попало еще одно соревнование в Петербурге между «Тосно» и «Луч-Энергия», но оно состоялось при -13.