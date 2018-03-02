Алина Загитова получит в подарок редкого пса из Японии

Фигуристка Алина Загитова исполнит свою мечту и получит в подарок собаку породы акита. Пса спортсменке вручат в Японии.

Никита Готский

Загитова сообщала, что просила своих родных подарить ей собаку породы акита, если она победит на Олимпиаде. Про желание фигуристки узнали в Японии. Представители Ассоциации сохранения чистоты акито заявили, что их общество очень радо узнать о просьбе Загитовой. Он приносят благодарность девушке, а также хотят вручить ей желаемую собаку. Также в организации отметили, что станут счастливы, если этот пес положительно скажется на дружеских отношений между РФ и Японией.Подарок Загитова получит на катке «Хрустальный», где она тренируется. В настоящее время оформляются документы для перевозки собаки в Россию, точное время пока не оглашается.