Блогер Виткевич раскрыл серые финансовые схемы в брянском спорте

Блогер Николай Виткевич раскрыл ряд так называемых «серых» финансовых схем в брянском спорте. Свое видение ситуации он максимально подробно изложил в местных средствах массовой информации.

Николай Офицеров

», - заявил Виткевич, упомянув в данном контексте Александра Большунова и Наталью Кузютину.Блогер уверен в том, что единственное, чем брянцы на данный момент могут заниматься – это фитнес, за который приходится выкладывать немалые деньги.», - заявил Виткевич, отметив, что сборная Брянской области на днях отправилась на чемпионат мира по самбо в Хабаровск за свой счет.