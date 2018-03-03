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| | Блогер Виткевич раскрыл серые финансовые схемы в брянском спорте

Блогер Виткевич раскрыл серые финансовые схемы в брянском спорте

Сегодня, 06:20
Блогер Николай Виткевич раскрыл ряд так называемых «серых» финансовых схем в брянском спорте. Свое видение ситуации он максимально подробно изложил в местных средствах массовой информации.

Блогер Виткевич раскрыл серые финансовые схемы в брянском спорте

 

«Я утверждал и продолжаю это делать, что у нас положение в сфере спорта и физической культуры ухудшается на постоянной основе. В регионе уже серьезных спортсменов практически не осталось, все пытаются уехать. Остались некоторые исключения, но, в целом, ситуация плачевная», - заявил Виткевич, упомянув в данном контексте Александра Большунова и Наталью Кузютину.

Блогер уверен в том, что единственное, чем брянцы на данный момент могут заниматься – это фитнес, за который приходится выкладывать немалые деньги.

«Выходит так, что на территории Брянской области закон о физической культуре попросту не выполняется. Кстати, руководители на разном уровне каждый последовательно признает, что есть некоторые злоупотребления. Кого-то снимают, но ни одного серьезного дела до суда так и не дошло. На сегодняшний день все пытаются изображать любовь к спортсменам. Остался завершающий рубеж – самбо. Забано наблюдать только за тем, как делегация рванула на чемпионат мира, чтобы хоть один кадр сделать с Артемом Осипенко», - заявил Виткевич, отметив, что сборная Брянской области на днях отправилась на чемпионат мира по самбо в Хабаровск за свой счет.
Николай Офицеров
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