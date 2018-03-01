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| | В WADA сожалеют о быстром воостановлении ОКР в МОК

В WADA сожалеют о быстром воостановлении ОКР в МОК

Вчера, 21:08
Шеф WADA Крейг Риди сожалеет о быстром восстановлении ОКР. Об этом сообщают спортивные издания.

В WADA сожалеют о быстром воостановлении ОКР в МОК

 

Риди рассказывает о своем неодобрении по поводу решению МОК касательно восстановления Олимпийского комитета России. Риди желал, если бы отстранение ОКР продлилось еще бы на время. Такая мера дала бы возможность МОК и WADA добиться от РУСАДА полнейшего соответствия нормам организации. Руководитель антидопингового агентства сообщает, что вердикт МОК не подходит под его требования, но в комитете посчитали правильным восстановить ОКР в правах.

В конце февраля МОК восстановил членство российского олимпийского комитета, несмотря на то, что в день закрытия Игр в Пхенчхане комитет отказался это делать, ссылаясь на положительные допинг-пробы атлетов из РФ,
Никита Готский
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