Зубков: Третьяков готовится к Олимпиаде в Пекине

Скелетист Александр Третьяков собирается выступить на пекинской Олимпиаде в 2022 году. Об этом рассказал глава Федерации бобслея Александр Зубков.

Никита Готский

По его словам, согласно предварительной информации, Третьяков продолжить подготовку к предстоящим Олимпийским играм в Китае, а также поучаствует в отечественном первенстве. На играх в южнокорейском Пхенчхане единственную награду России принес скелетонист Никита Трегубов.Зубков сообщает, что за медали в Олимпиаде в Корее также могла бороться Елена Никитина, ранее уже доказавшая, что ее можно считать полноценным лидером мирового женского скелетона. Никитина взяла золото европейского первенства, успешно сыграла на Кубке мира и могла быть четвертой в общем зачете, несмотря на пропуск одного из этапов.