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| | Зубков: Третьяков готовится к Олимпиаде в Пекине

Зубков: Третьяков готовится к Олимпиаде в Пекине

Вчера, 20:24
Скелетист Александр Третьяков собирается выступить на пекинской Олимпиаде в 2022 году. Об этом рассказал глава Федерации бобслея Александр Зубков.

Зубков: Третьяков готовится к Олимпиаде в Пекине

 

По его словам, согласно предварительной информации, Третьяков продолжить подготовку к предстоящим Олимпийским играм в Китае, а также поучаствует в отечественном первенстве. На играх в южнокорейском Пхенчхане единственную награду России принес скелетонист Никита Трегубов.

Зубков сообщает, что за медали в Олимпиаде в Корее также могла бороться Елена Никитина, ранее уже доказавшая, что ее можно считать полноценным лидером мирового женского скелетона. Никитина взяла золото европейского первенства, успешно сыграла на Кубке мира и могла быть четвертой в общем зачете, несмотря на пропуск одного из этапов.
Никита Готский
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