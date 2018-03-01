Футболист из Германии продаст на аукционе бутылку, из-за которой пропустил гол

Вратарь футбольного клуба из Германии «Дуйсбург» Марк Флеккен выставляет на аукцион бутылку с водой, из-за которой он пропустил мяч в ворота. Инцидент произошел во время поединка с «Ингольштадта».

Никита Готский

Необычная ситуация произошла в игре 24-го тура второй лиги местного чемпионата. Партнеры Флеккена пошли в атаку, а сам голкипер решил в это время попить воды из бутылки, которая находилась рядом с его воротами. Пока футболист утолял жажду, он пропустил гол от противника. Марк Флеккен повернулся спиной, а оппонент побежал к нему и вколотил мяч в сетку ворот.Вратарь от неожиданного моментам замер на месте. Тем не менее, такой поворот событий не сказался на общем ходе встречи. «Дуйсбург» все-равно победил. Голкипер надеется вырученные деньги от продажи тары отдать на благотворительность.