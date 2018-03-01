Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Футболист из Германии продаст на аукционе бутылку, из-за которой пропустил гол

Футболист из Германии продаст на аукционе бутылку, из-за которой пропустил гол

Вчера, 18:39
Вратарь футбольного клуба из Германии «Дуйсбург» Марк Флеккен выставляет на аукцион бутылку с водой, из-за которой он пропустил мяч в ворота. Инцидент произошел во время поединка с «Ингольштадта».

Футболист из Германии продаст на аукционе бутылку, из-за которой пропустил гол

 

Необычная ситуация произошла в игре 24-го тура второй лиги местного чемпионата. Партнеры Флеккена пошли в атаку, а сам голкипер решил в это время попить воды из бутылки, которая находилась рядом с его воротами. Пока футболист утолял жажду, он пропустил гол от противника. Марк Флеккен повернулся спиной, а оппонент побежал к нему и вколотил мяч в сетку ворот.

Вратарь от неожиданного моментам замер на месте. Тем не менее, такой поворот событий не сказался на общем ходе встречи. «Дуйсбург» все-равно победил. Голкипер надеется вырученные деньги от продажи тары отдать на благотворительность.
Никита Готский
Новости по теме
Вратарь «Дуйсбурга» пропустил гол из-за глотка воды
Вратарь «Дуйсбурга» пропустил гол из-за глотка воды

Во время матча 24 тура второй Бундеслиги между «Дуйсбургом» и «Ингольштадтом» произошел забавный инцидент. В соцсети Twitter появилось видео, как вратарь

Голкипер едва не свернул шею одноклубнику во время штрафного удара
Голкипер едва не свернул шею одноклубнику во время штрафного удара

Вратарь английского футбольного клуба «Вест Хэм» Адриан Сан Мигель перепутал голову своего товарища по команде с футбольным мячом и едва не свернул ему шею.

В Саудовской Аравии вратарь пропустил самый курьезный автогол года
В Саудовской Аравии вратарь пропустил самый курьезный автогол года

В Саудовской Аравии вратарь пропустил самый курьезный автогол года. Это произошло в игре национального первенства по футболу между клубами «Охуд» и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости