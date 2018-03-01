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| | Неймар может пропустить остаток сезона из-за травмы

Неймар может пропустить остаток сезона из-за травмы

Сегодня, 16:49
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар три месяца будет отдыхать от футбола. Игрок получил серьезную травму.

Неймар может пропустить остаток сезона из-за травмы

 

Согласно данным журналистов, ссылающихся на заявление врачей бразильской сборной, Неймар ближайшие три месяца пропустит по причине повреждения. Сегодня голеадор прибыл на родину для лечения.

Неймар получил повреждение 25 февраля во время поединка против «Марселя», который парижане выиграли с результатом 3-0. У бомбардира диагностировано растяжение связок и трещина плюсневой кости. Он пропустит остаток сезона и сможет восстановить свои силы за несколько недель до старта главного ожидаемого футбольного турнира - чемпионата мира в России. До «ПСЖ» Неймар выступал за «Барселону». Каталонцы получили за переход бразильца рекордные 222 миллиона евро.
Никита Готский
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