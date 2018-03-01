Неймар может пропустить остаток сезона из-за травмы

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар три месяца будет отдыхать от футбола. Игрок получил серьезную травму.

Никита Готский

Согласно данным журналистов, ссылающихся на заявление врачей бразильской сборной, Неймар ближайшие три месяца пропустит по причине повреждения. Сегодня голеадор прибыл на родину для лечения.Неймар получил повреждение 25 февраля во время поединка против «Марселя», который парижане выиграли с результатом 3-0. У бомбардира диагностировано растяжение связок и трещина плюсневой кости. Он пропустит остаток сезона и сможет восстановить свои силы за несколько недель до старта главного ожидаемого футбольного турнира - чемпионата мира в России. До «ПСЖ» Неймар выступал за «Барселону». Каталонцы получили за переход бразильца рекордные 222 миллиона евро.