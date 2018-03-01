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Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев

Сегодня, 16:24
Зимние Олимпийские игры 2018 года остались позади в отличие от разговоров вокруг российских спортсменов. В Сети остались недовольны тем, как правительство отнеслось к 13 месту родной сборной.

Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев

 

Многие помнят, как олимпийцев поздравляли каждый раз, когда они занимали призовые места. А день победы хоккеистов над сборной из Германии и вовсе предлагали сделать национальным праздником. Однако за радостными возгласами большинство болельщиков не заметили другой стороны «олимпийской медали». «Они заслужили только медали», - так зрители оценивают выступление спортсменов в Корее.

Люди недовольны тем, что за 13-е место в финальном медальном зачёте олимпийцы из России получили немалые суммы денег и автомобили BMW серии X. По их мнению, орденов и медалей было бы достаточно. Многие также всё ещё не рады тому, что спортсмены вообще согласились выступать под олимпийским флагом. Они считают, что команда, не представлявшая конкретную страну, не имеет права получать от государства привилегии. Но вопреки всем негодованиям олимпийцы получили свои автомобили и по 4 миллиона рублей.
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