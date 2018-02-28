Япония представила официальные символы Игр-2020 в Токио

Япония определилась с официальными символами Олимпиады и Паралимпиады 2020 года, которая состоится в Токио. Талисманы выбраны с учетом традиций Страны Восходящего Солнца.

Япония показа публике два персонажа. Один в сине-белом одеянии – символизирует Олимпийские игры, другой в розово-белую клетку, представляет Паралимпийские игры. Талисманы выбирали ученики общеобразовательных учреждений. Чиновники решили привлечь детей к выбору персонажей, дабы избежать разговоров о предвзятости. По словам психологов, решения школьников базируют исключительно на личной предрасположенности, поэтому никто не выскажет претензий и не станет упоминать о нечестности.

Домбровский Сергей

Имена талисманам Олимпиады-2020 придумают летом. Голова символов Игр украшена ветками сакуры. По задумке дизайнера, забавные человечки обладают сверхъестественными способностями. В Японии большое внимание уделяют духовности и изучению паранормальных явлений.