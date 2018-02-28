«Шекспировские страсти»: Крушельницкого могла подставить его бывшая

В допинг-скандале вокруг Крушельницкого появилась новая версия. Известный журналист Владимир Снегирев в личном микроблоге предположил, что мельдоний керлингисту подсыпала его экс-девушка в качестве мести за обманутые надежды.

Виктория Озерова

В личном микроблоге журналист Владимир Снегирев рассказал о том, откуда в пробах Александра Крушельницкого мог появиться мельдоний. Источник, близкий к ОКР, поведал о том, что до отношений с нынешней супругой Анастасией Брызгаловой керлингист тесно общался с некой девушкой, которая даже считалась его невестой. После расставания экс-возлюбленная решила отомстить Крушельницкому и на сборах в Японии подсыпала ему в пищу допинг. Журналист отметил, что история похожа на одну из пьес Шекспира, а бывшей невесте удалось наказать всю олимпийскую сборную.Напомним, что Крушельницкий и Брызгалова получили бронзу на Олимпиаде-2018, но их лишили медали из-за выявления мельдония в пробах спортсмена.