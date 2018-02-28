Канадский тренер считает допуск россиян на ОИ-2018 «позором МОК»

С заявлением о том, что выступлением на Олимпиаде россиян является личным позором для МОК выступил тренер сборной Канады по лыжным гонкам Джек Сассевиль. Он оказался искренне недоволен действиями ведомства, которое позволило принять участие в состязаниях тем россиянам, которые не попались на допинговом скандале.

Николай Офицеров

По его мнению, необходимо было не допускать российскую сборную в целом. Только так, уверен он, удалось бы достичь хоть какой-то справедливости. Тренер считает, что главным виновником произошедшего является МОК.«К», - заключил в ходе сделанного после Олимпиады интервью Джек Сассевиль.Стоит отметить, что во время лыжного марафона, проходившего на Олимпиаде в Пхенчхане, спортсмен из Канады не смог справиться с российскими лыжниками в гонке. К финишу он пришел четвертым. Второе и третье места между собой разделили россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков.