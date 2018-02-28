Канадский тренер считает допуск россиян на ОИ-2018 «позором МОК»

По его мнению, необходимо было не допускать российскую сборную в целом. Только так, уверен он, удалось бы достичь хоть какой-то справедливости. Тренер считает, что главным виновником произошедшего является МОК.
«Каждый спортсмен, тренер и все те, кто был как-то причастен к марафону и прочим лыжным соревнованиям на Олимпийских играх, должны чувствовать себя обманутыми теми людьми, которые стоят у власти. Именно они позволили россиянам находится в Пхёнчхане. Это позор для МОК, FIS и CAS», - заключил в ходе сделанного после Олимпиады интервью Джек Сассевиль.
Стоит отметить, что во время лыжного марафона, проходившего на Олимпиаде в Пхенчхане, спортсмен из Канады не смог справиться с российскими лыжниками в гонке. К финишу он пришел четвертым. Второе и третье места между собой разделили россияне Александр Большунов и Андрей Ларьков.