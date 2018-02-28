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| | Патриарх Кирилл совершит благодарственный молебен для олимпийцев РФ

Патриарх Кирилл совершит благодарственный молебен для олимпийцев РФ

Сегодня, 15:01
Сегодня вечером в храме Христа Спасителя состоится благодарственная служба для российских атлетов-олимпийцев. Действие осуществит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом проинформировал представитель его святейшества священник Александр Волков.

Патриарх Кирилл совершит благодарственный молебен для олимпийцев РФ

 

28 февраля в 20:00 по московскому времени в Преображенской церкви храма Христа Спасителя состоится признательный молебен. Службу посетят многие из олимпийских спортсменов РФ, в том числе сборная по хоккею. Осуществит действие Патриарх всея Руси Кирилл. В преддверии Олимпийских игр-2018 в Успенском соборе в Кремле его святейшество совершил подобное служение для российских атлетов.

Напомним, что в медальном зачете на Олимпиаде в Южной Корее российские спортсмены заняли 13-ое место, сборная по хоккею завоевала золотую медаль, обыграв в финале немцев.
Виктория Озерова
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