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| | Вик Уайлд рассказал о стыде и унижении на Олимпиаде в Пхенчхане

Вик Уайлд рассказал о стыде и унижении на Олимпиаде в Пхенчхане

Сегодня, 14:56
Российский спортсмен американского происхождения Вик Уальд рассказал о том, как его постигли унижение и стыд на Олимпийских играх в Южной Корее. Атлет заявил, что олимпийский дух соревнований в этот раз был уничтожен из-за допингового скандала.

Вик Уайлд рассказал о стыде и унижении на Олимпиаде в Пхенчхане

 

Спортсмен в своём аккаунте в сети Instagram поделился своими переживаниями от неудачного выступления в Пхенчхане. Своим подписчикам Вик Уайлд поведал о том, что на прошлых Олимпийских играх он испытал лучший опыт в своей жизни, продемонстрировав результат своей долгой работы. Что касается Пхенчхана, уже на этапе подготовки, по словам Вика, его терзали сомнения насчёт того, допустят ли его вообще на состязания, что рушило всю атмосферу соперничества и олимпийский дух.

Спортсмен заявил, что на Олимпийских состязаниях он чувствовал себя изгоем, а былой запал, который он чувствовал в Сочи, сменился ощущением стыда и унижения. Вик Уальд заметил, что из-за сложившейся ситуации Олимпийские игры стали причиной ещё большей разрозненности народов, а исходной их целью является сближение стран.
Александр Вест
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