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| | Олимпийский чемпион Григоренко мечтает пожать руку Путину

Олимпийский чемпион Григоренко мечтает пожать руку Путину

Сегодня, 14:11
Входящий в сборную России по хоккею олимпийский чемпион Михаил Григоренко признался в том, что мечтает пожать руку Владимиру Путину и поблагодарить его за все то, что он сделал для страны в целом и российского спорта. В шутку нападающий отметил также, что у него уже шея устала от тяжелых олимпийских наград.

Олимпийский чемпион Григоренко мечтает пожать руку Путину

 

Хоккеист признается, что выступление за сборную России (несмотря на то, что официально он выступал за сборную ОКР), а также участие в Олимпиаде было его главной мечтой с самого детства. Григоренко признается, что еще не устал от поздравлений и готов делить эту радость со всеми, кто того хочет. Чемпион признается в том, что для него это не только победа команды, но также и всех болельщиков, и всей России.

Нападающий с нетерпением ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным. Григоренко признается, что встреча с главой государства для него крайне волнительное событие и он хочет пожать руку Путину и поблагодарить его за все усилия на благо страны.

Хоккеист рассказал, что не собирается пока расставаться с медалью, хотя в шутку заявил, что «шея уже изрядно побаливает». Все дело в том, что медали стали самыми тяжелыми за всю историю Олимпиады, потому понять нападающего можно.
Николай Офицеров
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