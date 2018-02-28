Олимпийский чемпион Григоренко мечтает пожать руку Путину

Входящий в сборную России по хоккею олимпийский чемпион Михаил Григоренко признался в том, что мечтает пожать руку Владимиру Путину и поблагодарить его за все то, что он сделал для страны в целом и российского спорта. В шутку нападающий отметил также, что у него уже шея устала от тяжелых олимпийских наград.

Николай Офицеров

Хоккеист признается, что выступление за сборную России (несмотря на то, что официально он выступал за сборную ОКР), а также участие в Олимпиаде было его главной мечтой с самого детства. Григоренко признается, что еще не устал от поздравлений и готов делить эту радость со всеми, кто того хочет. Чемпион признается в том, что для него это не только победа команды, но также и всех болельщиков, и всей России.Нападающий с нетерпением ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным. Григоренко признается, что встреча с главой государства для него крайне волнительное событие и он хочет пожать руку Путину и поблагодарить его за все усилия на благо страны.Хоккеист рассказал, что не собирается пока расставаться с медалью, хотя в шутку заявил, что «шея уже изрядно побаливает». Все дело в том, что медали стали самыми тяжелыми за всю историю Олимпиады, потому понять нападающего можно.