России запретят проводить международные соревнования

Ограничения не распространяются на турниры, об организации которых договорились до вступления в силу запрета. Любители футбола могут не переживать, чемпионат мира в 2018 году состоится, с этой стороны угрозы не существует. Из-за несоответствия РУСАДА принципам WADA в России не смогут проводить серьезные турниры. Исключением из общих правил являются организации, независимые от WADA. В их число входят баскетбольная евролига и MMA-бои.
Осенью прошлого года WADA не восстановила РУСАДА в правах. Причиной этому выступает отказ российского агентства признавать наличие поддержки на государственном уровне употребления запрещенных препаратов, способствующих быстрому восстановлению атлетов. Глава РФ Владимир Путин категорично заявил об отсутствии в его стране такого рода нарушений, поэтому в РУСАДА при всем желании не могли принять это требование международной организаций. Второй существенной причиной непризнания является запрет зарубежным экспертам проанализировать пробы спортсменов, запечатанные в московской лаборатории.