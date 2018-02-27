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| | России запретят проводить международные соревнования

России запретят проводить международные соревнования

Вчера, 20:44
С первого апреля этого года России запретят проводить соревнования по ряду видов спорта. Причиной этому выступает несоответствие отечественного антидопингового агентства РУСАДА стандартам международной организации WADA.

России запретят проводить международные соревнования

 

Ограничения не распространяются на турниры, об организации которых договорились до вступления в силу запрета. Любители футбола могут не переживать, чемпионат мира в 2018 году состоится, с этой стороны угрозы не существует. Из-за несоответствия РУСАДА принципам WADA в России не смогут проводить серьезные турниры. Исключением из общих правил являются организации, независимые от WADA. В их число входят баскетбольная евролига и MMA-бои.

Осенью прошлого года WADA не восстановила РУСАДА в правах. Причиной этому выступает отказ российского агентства признавать наличие поддержки на государственном уровне употребления запрещенных препаратов, способствующих быстрому восстановлению атлетов. Глава РФ Владимир Путин категорично заявил об отсутствии в его стране такого рода нарушений, поэтому в РУСАДА при всем желании не могли принять это требование международной организаций. Второй существенной причиной непризнания является запрет зарубежным экспертам проанализировать пробы спортсменов, запечатанные в московской лаборатории.
Домбровский Сергей
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