В России на матчи ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики

Именитое издание «Известия» опубликовало информацию о том, что различные психотропные, а также наркотические вещества можно будет проносить с собой на игры Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России, при наличии рецепта от медицинского специалиста.

Александр Вест

На территории российских стадионов, на которых будут проходить различные матчи ЧМ-2018, представители силовых структур будут заниматься тщательной проверкой предоставленных медицинских рецептов на препараты. В данный момент известно, что с собой на территорию российских стадионов можно будет пронести до семи различных медицинских препаратов. В организационном комитете предстоящего турнира подчеркнули, что подобная практика уже применяется в ряде стран Евразийского экономического союза.В аптечке болельщика может оказаться и марихуана, если у него с собой будет официально заверенный медицинский рецепт на данное вещество, которое в России входит в список запрещённых наркотиков.