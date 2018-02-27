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| | В России на матчи ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики

В России на матчи ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики

Сегодня, 16:36
Именитое издание «Известия» опубликовало информацию о том, что различные психотропные, а также наркотические вещества можно будет проносить с собой на игры Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России, при наличии рецепта от медицинского специалиста.

В России на матчи ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики

 

На территории российских стадионов, на которых будут проходить различные матчи ЧМ-2018, представители силовых структур будут заниматься тщательной проверкой предоставленных медицинских рецептов на препараты. В данный момент известно, что с собой на территорию российских стадионов можно будет пронести до семи различных медицинских препаратов. В организационном комитете предстоящего турнира подчеркнули, что подобная практика уже применяется в ряде стран Евразийского экономического союза.

В аптечке болельщика может оказаться и марихуана, если у него с собой будет официально заверенный медицинский рецепт на данное вещество, которое в России входит в список запрещённых наркотиков.
Александр Вест
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