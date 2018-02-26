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| | Норвегия оскорбилась из-за подозрения в применении допинга

Норвегия оскорбилась из-за подозрения в применении допинга

Вчера, 21:10
Из-за того, что спортсменов Норвегии заподозрили в употреблении допинга, «ужасно разозлился» директор по лыжным гонкам Норвергии Видар Лефсус. Ранее журналист из Германии выдвинул предположение о том, что норвежские лыжники принимают не просто препарат от астмы во время соревнований, а стероиды.

Норвегия оскорбилась из-за подозрения в применении допинга

 

Директор по лыжным гонкам от Норвегии Видар Лефсус недоволен тем фактом, что после подозрений в употреблении допинга, Международная федерация лыжных видов спорта не провела разъяснительную работу насчет применявшихся препаратов. Лефлюс уверен, что федерация не делает свою работу, отказываясь сообщать общественности результаты официальной экспертизы, доказывающей отсутствие допинга в средствах от астмы.

Подозрение в допинге впервые появилось после опубликованного расследования немецкого журналиста. 23 февраля им предоставлена видеозапись того, как норвежский лыжник принимает лекарство от астмы, расцененное журналистом как медицинское средство для ускорения роста мышечной массы.
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