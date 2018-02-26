Глава ФКР прокомментировал концентрацию мельдония в пробе Крушельницкого

Руководитель Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал информацию о концентрации мельдония в пробе Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль на ОИ-2018 в дабл-миксте признаком того, что атлету подкинули этот препарат без его ведома.

Домбровский Сергей

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал данные проверки анализов. Исследование показало присутствие в организме Крушельницкого мельдония после первой пробы 8,1, а во второй 5,7 микрограмма на миллилитр. Такое существенное снижение концентрации вещества свидетельствует о том, что таблетку употребили один раз. По мнению Свищева, Крушельницкий является психически здоровым человеком, поэтому он не станет принимать препарат на ОИ-2018, учитывая пристальное внимание международных экспертов к спортсменам из РФ.По словам главы ФКР, керлингист стал жертвой мошенников, которые поводили кристалликом по стакану Крушельницкого, он употребил напиток и не прошел антидопинговый контроль. Вернуть бронзовую медаль в дабл-миксте, которую атлет завоевал в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой не удастся, на это даже не стоит надеяться. Сейчас речь идет только о сроке дисквалификации. Крушельницкий морально истощен, он не верит в честность. Свищев хочет доказать подлог.