В Госдуме ответили на заявление американской газеты о хоккеистах «без страны»

Накануне в Twitter-аккаунте американского издания New York Post появилось сообщение о том, что «команда без страны» выиграла золото в соревнованиях по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане. Статья под таким же названием появилась и в самой газете. На такое заявление дал ответ глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Он считает, что такое объявление свидетельствует лишь о жалости и зависти его написавших. Заявление парламентарий назвал «провокацией и пиаром».
Михаил Дегтярев отметил, что через 10 лет будут помнить лишь тот факт, что российские спортсмены выиграли, а не скандалы, провокации или бойкоты.