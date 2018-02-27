В Госдуме ответили на заявление американской газеты о хоккеистах «без страны»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев дал комментарии по поводу объявления американской газетой российских спортсменов, завоевавших золото в соревнованиях по хоккею на Олимпиаде, «командой без страны». Такое заявление парламентарий считает «жалким и завистливым».

Виктория Озерова

Накануне в Twitter-аккаунте американского издания New York Post появилось сообщение о том, что «команда без страны» выиграла золото в соревнованиях по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане. Статья под таким же названием появилась и в самой газете. На такое заявление дал ответ глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Он считает, что такое объявление свидетельствует лишь о жалости и зависти его написавших. Заявление парламентарий назвал «провокацией и пиаром».Михаил Дегтярев отметил, что через 10 лет будут помнить лишь тот факт, что российские спортсмены выиграли, а не скандалы, провокации или бойкоты.