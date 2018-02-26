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| | В МОК ответили на исполнение гимна России хоккеистами на ОИ-2018

В МОК ответили на исполнение гимна России хоккеистами на ОИ-2018

Сегодня, 13:19
Представители МОК поняли состояние хоккеистов из РФ, которые исполнили гимн России в финале Олимпиады-2018 года и не стали наказывать спортсменов за нарушение регламента. Многие эксперты прогнозировали более жесткую реакцию со стороны руководителей комитета.

В МОК ответили на исполнение гимна России хоккеистами на ОИ-2018

 

Представители МОК заявили, что можно логически объяснить поведение российских хоккеистов, которые одержали победу в столь престижном состязании. Под воздействием эмоций спортсмены забыли о всех запретах и спели гимн своей страны, не нужно строго судить атлетов. Россия в финале хоккейного турнира переиграла сборную Германии со счетом 4:3.  

Ранее МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018, так как специалисты обнаружили в анализах атлетов государства запрещенные вещества. Официально представителям РФ на Играх нельзя выходить с флагом страны, исполнять гимн и использовать форму с цветами национального стяга.
Домбровский Сергей
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