В МОК ответили на исполнение гимна России хоккеистами на ОИ-2018

Представители МОК заявили, что можно логически объяснить поведение российских хоккеистов, которые одержали победу в столь престижном состязании. Под воздействием эмоций спортсмены забыли о всех запретах и спели гимн своей страны, не нужно строго судить атлетов. Россия в финале хоккейного турнира переиграла сборную Германии со счетом 4:3.
Ранее МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018, так как специалисты обнаружили в анализах атлетов государства запрещенные вещества. Официально представителям РФ на Играх нельзя выходить с флагом страны, исполнять гимн и использовать форму с цветами национального стяга.