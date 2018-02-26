В МОК ответили на исполнение гимна России хоккеистами на ОИ-2018

Представители МОК поняли состояние хоккеистов из РФ, которые исполнили гимн России в финале Олимпиады-2018 года и не стали наказывать спортсменов за нарушение регламента. Многие эксперты прогнозировали более жесткую реакцию со стороны руководителей комитета.

Домбровский Сергей

Представители МОК заявили, что можно логически объяснить поведение российских хоккеистов, которые одержали победу в столь престижном состязании. Под воздействием эмоций спортсмены забыли о всех запретах и спели гимн своей страны, не нужно строго судить атлетов. Россия в финале хоккейного турнира переиграла сборную Германии со счетом 4:3.Ранее МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018, так как специалисты обнаружили в анализах атлетов государства запрещенные вещества. Официально представителям РФ на Играх нельзя выходить с флагом страны, исполнять гимн и использовать форму с цветами национального стяга.