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| | «Золото команды без страны»: Миро призвала не считать хоккеистов ОСР сборной России

«Золото команды без страны»: Миро призвала не считать хоккеистов ОСР сборной России

Сегодня, 10:44
Очередной провокационный материал был размещен на просторах LiveJournal блогера и писательницы Лены Миро. Девушка написала, что сборную ОСР по хоккею она считает «командной без страны». Соответствующее высказывание, как удалось выяснить позднее, принадлежит не ей, а изданию New York Post. Помимо этого, она назвала американские СМИ одним из самых авторитетных изданий в мире.

«Золото команды без страны»: Миро призвала не считать хоккеистов ОСР сборной России

 

По ее мнению, от «продажной желтой прессы России» их отличает якобы качественная журналистика, что, в первую очередь, означает умение, а, главное, желание писать правду, какой бы она не была. Именно так сборную ОСР назвали «командой без страны».

«Все наши СМИ, захлебываясь патриотизмом, только и кричат о том, что впервые за 26 лет сборная России завоевала на Олимпиаде золото. Вы что идиоты? Нет никакой сборной России. Все вещи следует называть правильно: стул стулом, Ольгу Бузову Бузовой, а хоккеистов ОСР хоккеистами ОСР», - пишет Миро.

Также она упрекнула бывшего депутата Светлану Хоркину и экс-хоккеиста Павла Буре в том, что они несправедливо оскорбляются из-за заголовков в прессе. По мнению Миро, «на правду обижаются только идиоты».

«Сборная ОСР это не сборная России, потому что российская сборная выступает под триколом, а не под белым флагом», - заключила скандальный блогер.
Николай Офицеров
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