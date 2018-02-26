«Золото команды без страны»: Миро призвала не считать хоккеистов ОСР сборной России

Очередной провокационный материал был размещен на просторах LiveJournal блогера и писательницы Лены Миро. Девушка написала, что сборную ОСР по хоккею она считает «командной без страны». Соответствующее высказывание, как удалось выяснить позднее, принадлежит не ей, а изданию New York Post. Помимо этого, она назвала американские СМИ одним из самых авторитетных изданий в мире.

Николай Офицеров

По ее мнению, от «продажной желтой прессы России» их отличает якобы качественная журналистика, что, в первую очередь, означает умение, а, главное, желание писать правду, какой бы она не была. Именно так сборную ОСР назвали «командой без страны».», - пишет Миро.Также она упрекнула бывшего депутата Светлану Хоркину и экс-хоккеиста Павла Буре в том, что они несправедливо оскорбляются из-за заголовков в прессе. По мнению Миро, «на правду обижаются только идиоты».», - заключила скандальный блогер.