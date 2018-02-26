«Золото команды без страны»: Миро призвала не считать хоккеистов ОСР сборной России

По ее мнению, от «продажной желтой прессы России» их отличает якобы качественная журналистика, что, в первую очередь, означает умение, а, главное, желание писать правду, какой бы она не была. Именно так сборную ОСР назвали «командой без страны».
«Все наши СМИ, захлебываясь патриотизмом, только и кричат о том, что впервые за 26 лет сборная России завоевала на Олимпиаде золото. Вы что идиоты? Нет никакой сборной России. Все вещи следует называть правильно: стул стулом, Ольгу Бузову Бузовой, а хоккеистов ОСР хоккеистами ОСР», - пишет Миро.
Также она упрекнула бывшего депутата Светлану Хоркину и экс-хоккеиста Павла Буре в том, что они несправедливо оскорбляются из-за заголовков в прессе. По мнению Миро, «на правду обижаются только идиоты».
«Сборная ОСР это не сборная России, потому что российская сборная выступает под триколом, а не под белым флагом», - заключила скандальный блогер.