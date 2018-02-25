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| | Американские СМИ назвали российских хоккеистов «командой без страны»

Американские СМИ назвали российских хоккеистов «командой без страны»

Вчера, 23:11
Американская газета New York Post опубликовала оскорбительную статью о победе российской команды по хоккею над Германией, где россиян назвали «командой без страны».

Американские СМИ назвали российских хоккеистов «командой без страны»

 

В статье акцентируется внимание на том, что россияне получили золото после того, как МОК принял решение о продлении приостановки членства Олимпийского комитета РФ.

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали статью американского издания и отметили, что команда РФ победила команду США. Провокационную публикацию также критически оценил Валерий Газзаев. Он считает, что статья сделала акцент на той силе, которую спорт набирает в России.

Российская сборная выиграла у немцев со счетом 4:3. Известно, что россияне не выходили в финал по хоккею с 98-го.
Татьяна Преображенская
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