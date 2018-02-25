Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен из-за снегопада

В Турине переносят матч Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой». Причиной данной меры является сильный снегопад.

Никита Готский

Как пишет спортивная пресса, осадки шли в Турине в течение нескольких часов, но еще более усилился перед разминкой игроков, которая традиционно бывает перед стартом поединка. Руководители «Старой Синьоры» обнародовали ролик с места разминки, где хорошо видно, как снег осыпает поляну для тренировок. Представители знаменитой команды с большой уверенностью считают, что такой поворот событий превратит игру в шоу, а также являет немалую опасность для здоровья футболистов. На какой срок перенесли противостояние не сообщается.В данное время «Ювентус» занимает вторую позицию в чемпионате Италии. У клуба 65 балов, на один пункт больше у лидера «Наполи». «Аталанта» расположилась на восьмом месте.