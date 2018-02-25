В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпиады-2018

Российским спортсменам не разрешили пройти под флагом своей страны во время церемонии, так Международный олимпийский комитет решил «наказать» атлетов из РФ за два нарушения антидопинговых правил во время их участия в Олимпийских играх.
Россияне показали достойные результаты во время участия в ОИ-2018. Отечественные спортсмены завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Российская сборная, состоявшая из 168 спортсменов, заняла 13-ю позицию. 25 февраля россияне выиграли золото в соревновании по хоккею с Германией. Команда одержала победу со счетом 4:3.