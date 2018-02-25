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| | В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпиады-2018

В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпиады-2018

Вчера, 19:55
В Пхенчхане торжественно завершилась церемония закрытия Олимпийских игр-2018. Российские атлеты на параде делегаций следовали под олимпийским флагом, который держал волонтер от МОК. За период соревнований россияне завоевали семнадцать медалей.

В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпиады-2018

 

Российским спортсменам не разрешили пройти под флагом своей страны во время церемонии, так Международный олимпийский комитет решил «наказать» атлетов из РФ за два нарушения антидопинговых правил во время их участия в Олимпийских играх.

Россияне показали достойные результаты во время участия в ОИ-2018. Отечественные спортсмены завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Российская сборная, состоявшая из 168 спортсменов, заняла 13-ю позицию. 25 февраля россияне выиграли золото в соревновании по хоккею с Германией. Команда одержала победу со счетом 4:3.

 


На церемонии торжественно передали флаг Олимпийских игр главе города Пекина. В 2022 году Олимпиада состоится в Китае.
Татьяна Преображенская
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