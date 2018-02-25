В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпиады-2018

В Пхенчхане торжественно завершилась церемония закрытия Олимпийских игр-2018. Российские атлеты на параде делегаций следовали под олимпийским флагом, который держал волонтер от МОК. За период соревнований россияне завоевали семнадцать медалей.

Российским спортсменам не разрешили пройти под флагом своей страны во время церемонии, так Международный олимпийский комитет решил «наказать» атлетов из РФ за два нарушения антидопинговых правил во время их участия в Олимпийских играх.Россияне показали достойные результаты во время участия в ОИ-2018. Отечественные спортсмены завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Российская сборная, состоявшая из 168 спортсменов, заняла 13-ю позицию. 25 февраля россияне выиграли золото в соревновании по хоккею с Германией. Команда одержала победу со счетом 4:3.

Татьяна Преображенская

На церемонии торжественно передали флаг Олимпийских игр главе города Пекина. В 2022 году Олимпиада состоится в Китае.