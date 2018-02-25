Погба выйдет в стартовом составе «МЮ» против «Челси»

25 февраля состоится матч 28-го тура Премьер-Лиги Англии. За победу будут сражаться Манчестер Юнайтед против Челси. Стало известно, что в стартовом составе выступит Погба.

В 17:05 по МСК начался матч, который не оставить равнодушными футбольных болельщиков - «Манчестер Юнайтед-Челси».Помимо Погбы стартовый состав МЮ выглядит так: Валенсия, Смоллинг, Янг, Матич, Линделеф, МакТоминай, Де Хеа, Санчес, Лукаку, Марсьяль.Состав Челси выглядит также вполне неплохо: Канте, Азар, Куртуа, Мората, Рюдигер, Мозес, Кристенсен, Дринкуотер, Алонсо, Аспиликуэта, Виллиан.Напомним, что в 2017 Погба возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов. Его общий заработок за 2018 год составляет 26,6 миллионов евро.