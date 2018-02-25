«Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами

Настя Рыбка жаждет отблагодарить российскую команду по хоккею групповым сексом в честь победы на Олимпиаде-2018. Такое заявление девушка написала в своём Telegram. Свою известность девушка обрела после скандала с Дерипаской, но все прекрасно знают, что провокатором инцидента был Алексей Навальный.

Девушка написала на Telegram-канале такой комментарий: «Ради такого случая готова устроить им праздничную групповуху, чтоб великолепная пятерка и вратарь поработали одновременно». В таком стиле «Порно-Рыбка» намерена поздравить российских хоккеистов с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Каких-либо сомнений, что скандальная дива шутит, нет.Отметим, что российские хоккеисты обыграли сборную Германии со счётом 4:3, таким образом став лидерами чемпионата по хоккею. Такой результат последний раз удалось достичь в 1992 году, после этого повторить подобные достижения русские спортсмены не могли. Вячеслав Войнов забил первую шайбу, а решающую удостоился закинуть в ворота соперников Кирилл Капризов. Победители прямо в раздевалке открыли шампанское и под песни «Ленинграда» стали отмечать событие.