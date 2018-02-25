Пресса Германии пишет о «крутом поражении» своей сборной на Олимпиаде

СМИ Германии опубликовали материал о проигрыше своей сборной на Олимпиаде России. Как считают немцы, так круто они еще не уступали.

Никита Готский

Журнал Bild на своей странице обнародовал статью, которую озаглавил следующим образом «Так круто мы еще не проигрывали». В материале отмечается, что национальная сборная Германии прежде еще не уходила с ледовой площадки в таком духе. Автор заметки пишет, что немцы смогли продемонстрировать хорошую игру в матче против «главного фаворита».Немцы сенсационно пробились в финал Олимпийских игр, выбив в четвертьфинале крепкую шведскую команду, а в финале извечных хоккейных фаворитов сборную Канады. В финальном противостоянии Германия за 55 секунд до завершения поединка вела в счете 3:2, но российская сборная сумела исправить положение, выровнять результат, а после в овертайме забить победную шайбу.