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| | Пресса Германии пишет о «крутом поражении» своей сборной на Олимпиаде

Пресса Германии пишет о «крутом поражении» своей сборной на Олимпиаде

Сегодня, 17:06
СМИ Германии опубликовали материал о проигрыше своей сборной на Олимпиаде России. Как считают немцы, так круто они еще не уступали.

Пресса Германии пишет о «крутом поражении» своей сборной на Олимпиаде

 

Журнал Bild на своей странице обнародовал статью, которую озаглавил следующим образом «Так круто мы еще не проигрывали». В материале отмечается, что национальная сборная Германии прежде еще не уходила с ледовой площадки в таком духе. Автор заметки пишет, что немцы смогли продемонстрировать хорошую игру в матче против «главного фаворита».

Немцы сенсационно пробились в финал Олимпийских игр, выбив в четвертьфинале крепкую шведскую команду, а в финале извечных хоккейных фаворитов сборную Канады. В финальном противостоянии Германия за 55 секунд до завершения поединка вела в счете 3:2, но российская сборная сумела исправить положение, выровнять результат, а после в овертайме забить победную шайбу.
Никита Готский
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