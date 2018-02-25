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| | «Россию не запретить»: Флешмоб на запрет победного ролика российских хоккеистов

«Россию не запретить»: Флешмоб на запрет победного ролика российских хоккеистов

Сегодня, 17:02
Администраторы социальных сетей Instagram и Facebook заблокировали видеофайлы и фотографии с победного матча российских хоккеистов на ОИ-2018. Об этом стало известно благодаря публикациям нескольких Telegram-каналов.

«Россию не запретить»: Флешмоб на запрет победного ролика российских хоккеистов

 

Сообщается, что победа россиян оказалась многим не по вкусу. Особенно разозлило многих иностранных подписчиков исполнение атлетами из РФ гимна своей страны под музыку олимпийского гимна.

«Россию не запретить»: Флешмоб на запрет победного ролика российских хоккеистов

 

В украинских масс-медиа победа россиян была описана едва ли не как позорное явление, дескать, россияне практически обманом вырвали победу у Германии и сравняли счет на последних минутах третьего периода. Принижается и победный гол Кирилла Капризова, журналисты Украины напоминают и всячески акцентируют внимание на том, что шайба попала в ворота немцев только на 12 минуте овертайма.

В знак протеста против приуменьшения значимости победы «Красной машины» пользователи российских соцсетей создали картинку, на которой изобразили четыре шайбы, расположенные по аналогии с олимпийскими кольцами. Вакантное место занял портрет президента России Владимира Путина. Теперь юзеры делятся ею с тегом #РоссиюНеЗапретить.
Дарья Светозарова
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