«Россию не запретить»: Флешмоб на запрет победного ролика российских хоккеистов

Администраторы социальных сетей Instagram и Facebook заблокировали видеофайлы и фотографии с победного матча российских хоккеистов на ОИ-2018. Об этом стало известно благодаря публикациям нескольких Telegram-каналов.

Сообщается, что победа россиян оказалась многим не по вкусу. Особенно разозлило многих иностранных подписчиков исполнение атлетами из РФ гимна своей страны под музыку олимпийского гимна.

Дарья Светозарова

В украинских масс-медиа победа россиян была описана едва ли не как позорное явление, дескать, россияне практически обманом вырвали победу у Германии и сравняли счет на последних минутах третьего периода. Принижается и победный гол Кирилла Капризова, журналисты Украины напоминают и всячески акцентируют внимание на том, что шайба попала в ворота немцев только на 12 минуте овертайма.В знак протеста против приуменьшения значимости победы «Красной машины» пользователи российских соцсетей создали картинку, на которой изобразили четыре шайбы, расположенные по аналогии с олимпийскими кольцами. Вакантное место занял портрет президента России Владимира Путина. Теперь юзеры делятся ею с тегом #РоссиюНеЗапретить.