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| | Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде

Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде

Сегодня, 16:36
Самарский фанат хоккейной сборной России отобрал у коллег из Канады национальный флаг и пронес его на финал Олимпиады. Об этом сообщается в соцсети Twitter.

Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде

 

Как утверждает болельщик, неприятный инцидент с канадцами произошел вчера в одном из спортбаров. Мужчина говорит, представители иноземной страны напали на российских фанатов, но ему удалось справиться с противниками, которых насчитывалось в десять раз больше. Дабы присутствующие не сомневались в искренности слов преданного болельщика, отправившегося из Самары поболеть за сборную России в Южную Корею, тот показал кровь на подошве обуви.

Отечественные болельщики забрали у канадцев флаг и взяли его на финальный поединок между Россией и Германией. Они также принесли с собой и триколор, где вписали название родного города Самары. Не обошлось на важнейшем хоккейном матче и без немецкого знамени.
Никита Готский
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