Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде

Самарский фанат хоккейной сборной России отобрал у коллег из Канады национальный флаг и пронес его на финал Олимпиады. Об этом сообщается в соцсети Twitter.

Никита Готский

Как утверждает болельщик, неприятный инцидент с канадцами произошел вчера в одном из спортбаров. Мужчина говорит, представители иноземной страны напали на российских фанатов, но ему удалось справиться с противниками, которых насчитывалось в десять раз больше. Дабы присутствующие не сомневались в искренности слов преданного болельщика, отправившегося из Самары поболеть за сборную России в Южную Корею, тот показал кровь на подошве обуви.Отечественные болельщики забрали у канадцев флаг и взяли его на финальный поединок между Россией и Германией. Они также принесли с собой и триколор, где вписали название родного города Самары. Не обошлось на важнейшем хоккейном матче и без немецкого знамени.