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| | «Позор российского спорта!»: Лена Миро раскритиковала Олимпиаду-2018

«Позор российского спорта!»: Лена Миро раскритиковала Олимпиаду-2018

Сегодня, 15:41
Популярный блогер сети LiveJournal Лена Миро в резкой форме отозвалась об Олимпиаде 2018 года, а также о самих российских спортсменах.

«Позор российского спорта!»: Лена Миро раскритиковала Олимпиаду-2018

 

В Корее прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Российский флаг так и не подняли, хотя представители МОКа говорили о такой возможности, так как спортсмены из России выступали под белым флагом. Блогер Лена Миро не осталась в стороне и прокомментировала Олимпиаду-2018, назвав её позором для российского спорта.

«Спортсмены поставили свои интересы выше интересов страны. Конечно, олимпийская медалька открывает больше возможностей, и люди без совести решили наплевать на Родину, лишь бы урвать лично себе ништяков. И плевать им, как теперь во всём мире относятся к нашей стране», - заявила Лена Миро.
Светлана Славянская
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