Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда»

Российские хоккеисты сегодня стали золотыми призерами Олимпиады в Пхенчхане. После заслуженного триумфа спортсмены решили немного расслабиться в раздевалке, и сделали это по-своему, по-русски.

Дарья Светозарова

В Сеть попало видео, на котором видно, как рады долгожданной победе россияне. Они обливались шампанским и пели песни группы «Ленинград», не вполне приличного содержания. По их собственному признанию, шампанского они не жалели, оно буквально лилось рекой. Спортсмены выплескивали благородный напиток друг на друга и подпевали любимой группе, переходя на крик в тех местах, где артисты употребляли нецензурную лексику.После того, как песня Сергея Шнурова закончилась, спортсмены продолжили развлекаться под аккомпанемент Григория Лепса «Рюмка водки на столе». От того, что в этой композиции не было бранных слов, веселый настрой хоккеистов никуда не пропал, и праздничная атмосфера только укрепилась.