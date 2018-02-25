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Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда»

Сегодня, 14:58
Российские хоккеисты сегодня стали золотыми призерами Олимпиады в Пхенчхане. После заслуженного триумфа спортсмены решили немного расслабиться в раздевалке, и сделали это по-своему, по-русски.

Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда»

 

В Сеть попало видео, на котором видно, как рады долгожданной победе россияне. Они обливались шампанским и пели песни группы «Ленинград», не вполне приличного содержания. По их собственному признанию, шампанского они не жалели, оно буквально лилось рекой. Спортсмены выплескивали благородный напиток друг на друга и подпевали любимой группе, переходя на крик в тех местах, где артисты употребляли нецензурную лексику.


После того, как песня Сергея Шнурова закончилась, спортсмены продолжили развлекаться под аккомпанемент Григория Лепса «Рюмка водки на столе». От того, что в этой композиции не было бранных слов, веселый настрой хоккеистов никуда не пропал, и праздничная атмосфера только укрепилась.
Дарья Светозарова
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