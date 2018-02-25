Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик

Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый роликСегодня, 13:48
Пользователь YouTube по имени Райен опубликовал видео своего товарища, где огромный зубр нагло показывает язык на камеру. Этот ролик завоевал огромную
Наверняка все уверены, что детский хоккей это довольно безобидное занятие, однако появившийся на просторах сети ролик доказывает обратное. Во время матча во
Президент Швейцарии уже сообщил о своем решении посетить все же Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 года.