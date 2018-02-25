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| | Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик

Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик

Сегодня, 13:48
Официальный канал Игр на YouTube очередной год подряд подшучивает над детьми и историческим событием, заставляя малышей испытать все муки спортсменов. Все же любят милых детей и спорт.

Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик

 

В этом году Россию не включили даже в ролик о детях, но хуже он от этого не стал. Детские Игры-2018 начались с состязания керлингистов между Швецией и Канадой, которая не смогла справиться даже со снаряжением. Без травм не обошлось в противостоянии Италии и Швейцарии за «золото» по горным лыжам. А лыжный трамплин уверенно выиграла Польша. Просто больше никто не пришёл.
За весь профессионализм и грацию, представленную взрослыми российскими фигуристами, ответил мальчик из США. Его выступление «обсуждали» долго. Бобслей представляли команды Германии и Ямайки. Победа осталась за немцами; как утешение за взрослый хоккей.

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